Лидер "Тоттенхэма" заявил о намерении перейти в "Реал"
5 июня, 2019, 14:11
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен рассказал о желании попробовать свои силы в "Реале"
Слова футболиста приводит Ekstra Bladet .
"Переход в" Реал "стал бы шагом вперед. Но для этого" Реал "должен обратиться к" Тоттенхэму "и сказать, что заинтересован в Кристиане. Насколько я знаю, этого пока не произошло. Надеюсь, летом все прояснится. Такой план. Все хотят, чтобы это произошло как можно быстрее, но в футболе нужно время. Все зависит от Дэниэла Леви. и должен быть интерес другого клуба. Или же я должен буду сесть за стол переговоров и согласовать новый контракт ", - отметил Эриксен.
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