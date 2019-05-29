"Реал" договорился с "Челси" о первом громком трансфере межсезонья
Об этом сообщает The Sun .
По информации издания, лондонский клуб готов продать нападающего Эдена Азара в "Реал" за 130 млн евро. "Челси" долгое время отказывался снизить цену на бельгийского футболиста в 150 млн евро. Но сейчас готов отпустить игрока за меньшую сумму. "Реал" предложил Азару 4-летний контракт с зарплатой 450 тыс. евро в неделю. Сам футболист хочет, чтобы клубы оформили соглашение до 4 июня.
"Челси" запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 году из-за нарушения правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.
Контракт Азара с "Челси" истекает 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне бельгиец принял участие в 51 матче, отличился 19 голами и 16 голевыми пасами.
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