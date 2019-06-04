"Реал" совершил первый громкий трансфер межсезонья
4 июня, 2019, 14:54
Испанский футбольный клуб "Реал" купил сербского форварда немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Мадридский клуб объявил о переходе сербского футболиста Луки Йовича. Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что она составит около 65-70 млн евро. Детали контракта также не уточняются.
В прошлом сезоне 21-летний Йович забил 27 голов в 36 матчах Бундеслиги и Лиги Европы.
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