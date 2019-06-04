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Espreso.tvСпорт"Реал" совершил первый громкий трансфер межсезонья

"Реал" совершил первый громкий трансфер межсезонья


фото: bild.de
Испанский футбольный клуб "Реал" купил сербского форварда немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Мадридский клуб объявил о переходе сербского футболиста Луки Йовича. Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что она составит около 65-70 млн евро. Детали контракта также не уточняются.

В прошлом сезоне 21-летний Йович забил 27 голов в 36 матчах Бундеслиги и Лиги Европы.

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