"Реал" совершил первый громкий трансфер межсезонья

4 июня, 2019, 14:54

Испанский футбольный клуб "Реал" купил сербского форварда немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Мадридский клуб объявил о переходе сербского футболиста Луки Йовича. Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что она составит около 65-70 млн евро. Детали контракта также не уточняются.

В прошлом сезоне 21-летний Йович забил 27 голов в 36 матчах Бундеслиги и Лиги Европы.