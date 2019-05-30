Азар сделал заявление о переходе из "Челси" в "Реал"

30 мая, 2019, 12:33

Бельгийский футболист "Челси" Эден Азара подтвердил, что летом оставляет лондонский клуб

Об этом Азар заявил после победы в финале Лиги Европы, сообщает BT Sport.

"Да, думаю, это прощание. Но в футболе никогда не знаешь. Я всегда мечтал играть в премьер-лиге, я провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, пришло время для нового вызова", - сказал Азар.

Контракт Азара с "Челси" истекает 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне бельгиец принял участие в 51 матче, отличился 19 голами и 16 голевыми пасами.