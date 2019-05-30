Стоимость $4,24 млрд: Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб мира

30 мая, 2019, 13:31

Самым дорогим футбольным клубом мира стал мадридский "Реал", стоимость которого составляет $4,24 млрд

Об этом сообщает Forbes.

"Реал" после двухлетнего перерыва снова стал самым дорогим футбольным клубом в мире и отобрал этот статус у английского "Манчестер Юнайтед". Стоимость испанского футбольного клуба составляет $4,24 млрд. Авторы рейтинга связывают это с победой в прошлогодней Лиге чемпионов, а также продажей права на использование своего бренда на четыре года компании Providence Equity за $224 млн.

Второе место в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира заняла "Барселона" - $ 4 млрд. Каталонская команда в прошлом году получила нового титульного спонсора, которым стала японская интернет-компания Rakuten. За размещение своего логотипа на футболках клуба она заплатила $ 246 млн. Кроме того, "Барселона" подписала еще один договор на 10 лет с Nike, согласно которой каталонцы будут ежегодно получать от производителя спортивных товаров менее $ 174 млн.

Вслед за испанскими клубами идут "Манчестер Юнайтед" ($3,8 млрд), немецкая "Бавария" ($3 млрд) и "Манчестер Сити" ($2,69 млрд). В топ-10 рейтинга также вошли английские "Челси" ($2,6 млрд), "Арсенал" ($2,26 млрд), "Ливерпуль" ($2,18 млрд), "Тоттенхэм" ($1,62 млрд) и итальянский "Ювентус"($1,5 млрд).