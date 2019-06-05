Китай впервые запустил ракету с океанической платформы

5 июня, 2019, 17:30

В Китае впервые провели запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с океанической платформы

Об этом сообщает Reuters

В рамках запуска на орбиту были выведены два спутника Bufeng-1A и Bufeng-1B, а также пять коммерческих микроспутников.

Старт "Чанчжэн-11" состоялся в 12:06 по пекинскому времени с платформы в Желтом море. Планируется, что спутники Bufeng-1A и Bufeng-1B будут вести наблюдение за ветрами над океаном - это позволит климатологам точнее формировать прогнозы о появлении тайфунов.