Китай впервые запустил ракету с океанической платформы
5 июня, 2019, 17:30
В Китае впервые провели запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с океанической платформы
Об этом сообщает Reuters
В рамках запуска на орбиту были выведены два спутника Bufeng-1A и Bufeng-1B, а также пять коммерческих микроспутников.
Старт "Чанчжэн-11" состоялся в 12:06 по пекинскому времени с платформы в Желтом море. Планируется, что спутники Bufeng-1A и Bufeng-1B будут вести наблюдение за ветрами над океаном - это позволит климатологам точнее формировать прогнозы о появлении тайфунов.
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