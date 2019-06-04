Ученые разгадали тайну "галактики без темной материи"

Галактика получила название NGC1052-DF2. На момент открытия ученые решили, что галактика - уникальная, так как содержит не более 1/400-й количества темной материи, которую ожидали найти астрономы в объекте такого размера. Галактика столь же велика, как и наш Млечный Путь, но она избегала внимания, поскольку содержит только 1/200 количества звезд.

"Открытие галактики без темной материи стало крайне неожиданным сюрпризом для нас. В течение десятилетий мы думали, что галактики начинают свою жизнь в виде скопления темной материи, куда постепенно "падает" газ, где рождаются звезды и формируются рукава, подобные спиралям Млечного Пути. NGC1052- DF2 ставит под сомнение все эти идеи", - заявил Питер ван Доккум из Йельского университета.

Однако сейчас исследователи усомнились в ранее полученных выводах. Международная команда во главе со специалистами Канарского института астрофизики решила перепроверить данные и неожиданно выяснила, что все аномальные измерения в предыдущем исследовании, указывающие на отсутствие темной материи, зависели от расстояния до галактики, которое, как предполагали, составляет 64 миллиона световых лет. Используя данные обсерватории "Джемини" и космического телескопа "Хаббл", астрономы подробно измерили расстояние до NGC 1052-DF2.

Полученные данные показали, что во время предыдущих исследований была допущена ошибка и настоящее расстояние до NGC 1052-DF2 - не 64 миллиона световых лет, а 42 миллиона. Исходя из этого, можно сделать вывод, что масса галактики составляет примерно половину от той, которую определили ранее, а масса звезд - всего около четверти от того, что предполагал предварительный анализ.

Таким образом, не только сама галактика имеет меньшую массу, но и доля "обычной" материи в ней меньше, а, следовательно, остальное должно быть темной материей.

NASA подготовило короткий информативный ролик по NGC1052-DF2.

Изображения с космического телескопа "Хаббл" галактики NGC 1052-DF2. Отдаленные галактики видно из-за малого количества звезд.

Справка:

Темная материя - один из компонентов Вселенной, существование которого предположили недавно только по гравитационному воздействию на видимую материю и на фоновое излучение, поскольку она не излучает и не рассеивает электромагнитное излучение, а также не участвует в сильном (ядерном) взаимодействии.

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