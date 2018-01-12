Мощнейший космический телескоп запустят в 2019 году. Что о нем известно

12 января, 2018, 11:15

Самый большой в истории космический телескоп Webb планируют запустить в 2019 году

Об этом пишет Popular Science.

Телескоп в течение десятилетия продвигался в начале своей недолгой карьеры. Последним на сегодня этапом тестирования стало нахождение в криогенной камере Космического центра NASA имени Джонсона. Опубликованное видео ускорило 9 месяцев пребывания в центре до 2 минут.

Некоторые цифры из жизни нового телескопа:

100 дней

После доставки по частям, в Космическом центре Джонсона инженеры снова собрали телескоп, а затем 10 июля осторожно установили его в массивную вакуумную холодильную камеру, где тот находился при очень низких температурах 100 дней.

-232 градуса Цельсия

Инструменты телескопа Webb должны работать в открытом космосе при очень низких температурах, он будет всегда находится в тени Земли, чтобы не перегреться (активного охлаждения у деталей нет).

Вакуумная холодильная камера Космического центра Джонсона позволила провести испытания при -232 градусах Цельсия, что всего-лишь на 40 градусов выше абсолютного нуля.

8,835 млрд долларов

Благодаря задержкам и превышенным тратам бюджета стоимость миссии космического телескопа Webb лишь немного не дотягивает до 9 млрд долларов.

6,5 метра

Диаметр зеркала телескопа. Оно состоит из 18 гексагональных участков из бериллия, покрытого золотом и сможет ловить свет галактик, расположенных на расстоянии миллиардов световых лет. Для сравнения, зеркало знаменитого космического телескопа Hubble в диаметре 2,4 метра.

48,25 грамм

Золотое покрытие зеркала очень тонкое. Если собрать его в одном слитке, то он будет массой с мяч для гольфа и весить 48,25 грамм.

1,6 млн километра

Webb будет вращаться вокруг Земли на расстоянии 1,6 млн км (1 млн миль), постоянно маневрируя, чтобы планета прикрывала его от Солнца.

5-10 лет

Запаса топлива для маневров гарантированно хватит на 5 лет. Если не будет непредвиденных обстоятельств, в NASA надеются, что миссия продлится в два раза дольше.

За этот период орбитальная обсерватория будет исследовать атмосферы экзопланет и станет своеобразной машиной времени, наблюдая за ранними этапами жизни звезд, планетарных систем и галактик.

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