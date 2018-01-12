Мощнейший космический телескоп запустят в 2019 году. Что о нем известно
Об этом пишет Popular Science.
Телескоп в течение десятилетия продвигался в начале своей недолгой карьеры. Последним на сегодня этапом тестирования стало нахождение в криогенной камере Космического центра NASA имени Джонсона. Опубликованное видео ускорило 9 месяцев пребывания в центре до 2 минут.
Некоторые цифры из жизни нового телескопа:
100 дней
После доставки по частям, в Космическом центре Джонсона инженеры снова собрали телескоп, а затем 10 июля осторожно установили его в массивную вакуумную холодильную камеру, где тот находился при очень низких температурах 100 дней.
-232 градуса Цельсия
Инструменты телескопа Webb должны работать в открытом космосе при очень низких температурах, он будет всегда находится в тени Земли, чтобы не перегреться (активного охлаждения у деталей нет).
Вакуумная холодильная камера Космического центра Джонсона позволила провести испытания при -232 градусах Цельсия, что всего-лишь на 40 градусов выше абсолютного нуля.
8,835 млрд долларов
Благодаря задержкам и превышенным тратам бюджета стоимость миссии космического телескопа Webb лишь немного не дотягивает до 9 млрд долларов.
6,5 метра
Диаметр зеркала телескопа. Оно состоит из 18 гексагональных участков из бериллия, покрытого золотом и сможет ловить свет галактик, расположенных на расстоянии миллиардов световых лет. Для сравнения, зеркало знаменитого космического телескопа Hubble в диаметре 2,4 метра.
48,25 грамм
Золотое покрытие зеркала очень тонкое. Если собрать его в одном слитке, то он будет массой с мяч для гольфа и весить 48,25 грамм.
1,6 млн километра
Webb будет вращаться вокруг Земли на расстоянии 1,6 млн км (1 млн миль), постоянно маневрируя, чтобы планета прикрывала его от Солнца.
5-10 лет
Запаса топлива для маневров гарантированно хватит на 5 лет. Если не будет непредвиденных обстоятельств, в NASA надеются, что миссия продлится в два раза дольше.
За этот период орбитальная обсерватория будет исследовать атмосферы экзопланет и станет своеобразной машиной времени, наблюдая за ранними этапами жизни звезд, планетарных систем и галактик.
Читайте также: Марс, внеземная жизнь и 9-и планета. Как люди за год приблизились к звездам
- Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки прошлого года.
- Недавно Илон Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планы SpaceX.
- Китай планирует миссию, которая впервые доставит космический аппарат на темную сторону Луны, а также отправит на спутник капсулу с простой экосистемой.
- Ученые думают, что жизнь на Марсе возможна, но лишь глубоко под поверхностью почвы.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас