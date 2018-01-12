Ученые нашли на Марсе колоссальные запасы воды

12 января, 2018, 13:53

Новые фото NASA демонстрируют слои водяного льда, которые вышли на поверхность Марса в результате эрозионных процессов

Об этом пишет The National Geographic.

Ученые обнаружили на Марсе слои водяного льда, который ранее находился под поверхностью планеты. Но длительное воздействие на скалы песка обнажило то, что находилось ниже.

Открытие может рассказать про геологическую историю Марса, а также повлиять на то, как будущие колонисты (возможно) будут получать воду на этой планете.

"Это новое окно, открывающее вид на подземный лед на Марсе", — говорит Колин Дандас из геологической службы США, который открыл ледниковые слои.

Ученые давно предполагали, что запасы водяного льда зарыты под поверхностью на Марсе. В 2002 году миссия NASA Odyssey рассмотрела планету с орбиты и обнаружила признаки мелкого водяного льда в высоких широтах.

В 2008 году миссия NASA Phoenix выкопала водный лед на исследуемом участке возле северного полюса.

В конце 2016 года ученые, благодаря орбитальному аппарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) обнаружили скрытый ледяной покров на средних широтах Марса, содержит примерно столько же воды, сколько и озеро Верхнее (площадью почти как три Киевских области — 82 103 км2, объем воды в нем составляет 12 100 км3).

Но до исследования Дандаса, ученые изо всех сил пытались понять масштаб и доступность подземных слоев льда Марса.

"Это очень крутые изображения, которые демонстрируют подповерхностный лед, предусмотренный теорией", — говорит планетарный ученый из Калифорнийского технологического университета, Бетани Эльманн.

"Кроме того, можно изучить лед для исследования изменений климата на древнем Марсе, и предположить, как это может произойти на Земле" - добавил он.

Это открытие также может повлиять на то, как будущие астронавты, которые, возможно, полетят на Красную планету, будут получать воду.

Человеческие миссии на Марс, вероятно, будут получать воду из местной среды, из гидратированных минералов, или просто расплавлять лед из ледяных месторождений.

Эту воду можно будет пить или розчіпляти ее на водород и кислород, которые нам нужны для дыхания и создания ракетного топлива на месте.

Исследования NASA в 2016 году показало, что лед может давать больше воды, чем минералы, но если доступ к этому льду требует бурения 10 метров скальной породы кремня, то добыча льда неэффективна.

Однако картина меняется, если ледяные пласты лежат всего в метре (или меньше) от поверхности.

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