NASA показало самые популярные снимки 2017 года

В видеоролике собраны снимки, получившие больше всего "лайков" в Instagram агентства.

Самым популярным стал космический снимок полного солнечного затмения, который был сделан над озером Cascade. На втором месте - также снимок солнечного затмения, на третьем - ночной снимок Земли, который был сделан с борта МКС.