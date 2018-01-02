NASA показало самые популярные снимки 2017 года
2 января, 2018, 16:44
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало видео, в котором собраны самые популярные снимки прошлого года
Видео обнародовано на YouTube-канале NASA.
В видеоролике собраны снимки, получившие больше всего "лайков" в Instagram агентства.
Самым популярным стал космический снимок полного солнечного затмения, который был сделан над озером Cascade. На втором месте - также снимок солнечного затмения, на третьем - ночной снимок Земли, который был сделан с борта МКС.
- Напомним, инженеры NASA разработали новые колеса для аппаратов, предназначенных для спуска на другие планеты.
- Космическое агентство уже ведет строительство и тестирование самой мощной ракеты в истории, которая будет осуществлять путешествия на Марс.
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