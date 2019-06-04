Пожар в Нотр-Дам: местным жителям может угрожать отравление свинцом

4 июня, 2019, 16:13

Беременным женщинам и детям, живущим возле разрушенного огнем собора Нотр-Дам в Париже, рекомендуется сдать анализы крови из-за опасений о возможном отравлении свинцом

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Рекомендация была вынесена после того, как результаты анализов одного ребенка, который живет на острове Сите в центре города, показала избыточное количество свинца в организме. Органы здравоохранения заявили, что уровень содержания свинца в крови ребенка превышает нормативные пределы.

Чиновники утверждают, что пламя, которое разрушило собор 15 апреля, выделяло токсичные вещества. В огне расплавились около 300 тонн свинца с крыши и колокольни собора, из-за чего существует высокий риск загрязнения близлежащих районов.

Через неделю после пожара парижская полиция заявляла, что угроза воздействия свинца была "локализовано", но предупредила людей, живущих рядом с собором, о необходимости использовать "влажных салфеток для уборки пыли".

Теперь региональное агентство здравоохранения в Париже начало "экологическое расследование" после того, как ребенок сдал анализ на наличие свинца в крови. В результате детям в возрасте до 7 лет и беременным женщинам, живущим на острове Сите, где расположен Нотр-Дам, было рекомендовано проконсультироваться со своим врачом "в качестве меры пресечения".

Следователи пытаются установить причину воздействия на ребенка, добавляя, что "другие факторы" кроме свинца, которые выделяется во время пожара, не исключаются.