Пожар в Нотр-Дам: местным жителям может угрожать отравление свинцом
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.
Рекомендация была вынесена после того, как результаты анализов одного ребенка, который живет на острове Сите в центре города, показала избыточное количество свинца в организме. Органы здравоохранения заявили, что уровень содержания свинца в крови ребенка превышает нормативные пределы.
Чиновники утверждают, что пламя, которое разрушило собор 15 апреля, выделяло токсичные вещества. В огне расплавились около 300 тонн свинца с крыши и колокольни собора, из-за чего существует высокий риск загрязнения близлежащих районов.
Через неделю после пожара парижская полиция заявляла, что угроза воздействия свинца была "локализовано", но предупредила людей, живущих рядом с собором, о необходимости использовать "влажных салфеток для уборки пыли".
Теперь региональное агентство здравоохранения в Париже начало "экологическое расследование" после того, как ребенок сдал анализ на наличие свинца в крови. В результате детям в возрасте до 7 лет и беременным женщинам, живущим на острове Сите, где расположен Нотр-Дам, было рекомендовано проконсультироваться со своим врачом "в качестве меры пресечения".
Следователи пытаются установить причину воздействия на ребенка, добавляя, что "другие факторы" кроме свинца, которые выделяется во время пожара, не исключаются.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери был поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.