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Espreso.tvОбществоПолицейских, которые тяжело ранили ребенка в Переяславе-Хмельницком, уже задержали

Полицейских, которые тяжело ранили ребенка в Переяславе-Хмельницком, уже задержали

Двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в голову в Переяслав-Хмельницком, задержаны

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина .

Он подчеркнул, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.

Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за ее жизнь борются лучшие врачи государства", - написал глава Нацполиции.

  • Как сообщалось, в субботу, 1 июня, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговая травму .
  • Местная полиция начала настаивала, что он якобы сам поскользнулся и упал, играя во дворе.
  • Однако, вскоре было установлено, что речь идет о ранении огнестрельного характера и другие подробности.
  • Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
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