Curiosity нашел на Марсе много глины. О чем это свидетельствует

3 июня, 2019, 12:45

Марсоход NASA нашел следы глины на горе Эолида. Глина часто образуется при контакте с водой, поэтому может многое рассказать об истории Марса

Об этом говорится на сайте NASA .

Гора Эолида находится внутри кратера Гейла, в котором Curiosity приземлился 6 августа 2012. Она имеет высоту в 5,5 км, а следовательно состав ее горных пород может многое рассказать о геологии Марса и его истории. У подножия этой горы Curiosity и пробурил две скважины для поиска глины. Эти скважины получили названия Аберледи (Aberlady) и Килмари (Kilmarie).

Ранее марсоход уже обнаруживал глинистые минералы, которые сформировались около 3,5 миллиарда лет назад на дне марсианских рек и озер. Но на этот раз концентрация глины во взятых марсоходом пробах почвы оказалась самой высокой за все время работы ровера. Полученные Curiosity результаты говорят о том, что в кратере Гейла когда было большое количество воды и, скорее всего, он представлял собой озеро.

Селфи, сделанное Curiosity 12 мая 2019. Прямо перед марсоходом - скважины Аберледи и Килмари / © Jet Propulsion Laboratory, NASA

Эти результаты также помогут понять, как сформировалась гора Эолида. Теперь ученые предполагают, что она могла возникнуть в течение двух миллиардов лет, поднимаясь со дна озера. Вполне возможно, что в свое время весь кратер был заполнен донными отложениями, которые постепенно разрушались, образовав в результате Эолиду.