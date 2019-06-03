Curiosity нашел на Марсе много глины. О чем это свидетельствует
Об этом говорится на сайте NASA .
Гора Эолида находится внутри кратера Гейла, в котором Curiosity приземлился 6 августа 2012. Она имеет высоту в 5,5 км, а следовательно состав ее горных пород может многое рассказать о геологии Марса и его истории. У подножия этой горы Curiosity и пробурил две скважины для поиска глины. Эти скважины получили названия Аберледи (Aberlady) и Килмари (Kilmarie).
Ранее марсоход уже обнаруживал глинистые минералы, которые сформировались около 3,5 миллиарда лет назад на дне марсианских рек и озер. Но на этот раз концентрация глины во взятых марсоходом пробах почвы оказалась самой высокой за все время работы ровера. Полученные Curiosity результаты говорят о том, что в кратере Гейла когда было большое количество воды и, скорее всего, он представлял собой озеро.
Селфи, сделанное Curiosity 12 мая 2019. Прямо перед марсоходом - скважины Аберледи и Килмари / © Jet Propulsion Laboratory, NASA
Эти результаты также помогут понять, как сформировалась гора Эолида. Теперь ученые предполагают, что она могла возникнуть в течение двух миллиардов лет, поднимаясь со дна озера. Вполне возможно, что в свое время весь кратер был заполнен донными отложениями, которые постепенно разрушались, образовав в результате Эолиду.
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланеты, вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевых, Европе.
- Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета