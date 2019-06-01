Ученые назвали новую причину вымирания неандертальцев
Об этом говорится в журнале Plos One .
Французские исследователи выдвинули новую теорию исчезновения древних гоминид. По их мнению, причину вымирания неандертальцев следует искать в снижении рождаемости.
Специалисты рассчитали, что при снижении рождаемости у неандертальцев на 2,7% можно ожидать их полного вымирания из 10000 лет. Спад рождаемости на 5 и 8% приводил к вымиранию через 6000 и 4000 годов соответственно.
Выводы ученые сделали на основе данных компьютерной модели, которая показала, какие изменения должны произойти среди неандертальцев, чтобы их численность упала ниже 5000 особей. "Мы показываем, что в долгосрочной перспективе незначительное изменение уровня рождаемости в молодых женщин могло существенно сказаться на скорости роста популяции в ее долгосрочном выживании", - пишут исследователи.
При этом ученые не могут ответить на вопрос о первоначальной причине спада рождаемости. Одной из наиболее правдоподобных версий они считают нехватку продовольствия в условиях конкуренции с предками современных людей. Также нельзя исключать, что к снижению рождаемости могла привести гибридизация - смешивание с homo sapiens.
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