Секс неандертальцев с предками современных людей спасает нам жизнь. Ученые рассказали, почему

5 октября, 2018, 15:13

Новое исследование утверждает, что современное человечество должно благодарить неандертальцев за то, что те помогли нам справиться с некоторыми вирусными волнами

Об этом говорится в статье ученых, опубликованной в Cell.

Не секрет, что наши предки и неандертальцы тесно сотрудничали друг с другом и жили рядом, пока последние не исчезли. Наследие этого случайного генетического смешения сохраняется в виде неандертальской ДНК, которую продолжают переносить много современных людей.

Исследователи из Стэнфордского университета определили последовательности ДНК, которые развивались у наших древних кузенов, и обнаружили, что те могут продуцировать антивирусные белки, которые, скорее всего, сыграли решающую роль в выживании некоторых человеческих популяций.

"Для людей современного типа было куда лучшим выходом просто позаимствовать уже адаптированную генетическую защиту от неандертальцев, а не ждать, пока их собственные адаптивные мутации разовьются, что потребовало бы гораздо больше времени", - говорит эволюционный биолог Дэвид Энард.

"Не впервые мы получили намеки на то, что скрещивание с другими видами человека может дать нам здоровье. Несколько лет назад одна лаборатория проследила еще одну группу генов, связанных с иммунитетом и неандертальським происхождением. Сейчас исследование продолжается", - говорят исследователи.

Примерно 1 процент кодирования нашего генома был заимствован из неандертальских популяций. Но это средний показатель - много семей с африканской родословной, например, имеют нулевой показатель, в то время как другие популяции могут иметь 2 и более процентов.

Таким образом, вопрос заключается в том, какая часть этой разницы сводится к случайному дрейфу ДНК, переданному по всему миру, и какое преимущество предоставляют неандертальские гены, учитывая естественный отбор?

По подсчетам ученых, из 4500 генов, ответственных за иммунную систему современного человека, неандертальское происхождение имеют, по меньшей мере, 152. Это немного, но именно эти гены помогают человеческому организму сопротивляться РНК-вирусам, гриппа-А или гепатита-C.

Это не означает, что эти вирусы были большими проблемами для древних людей, но были достаточными для формирования нашей эволюции.

"Отрывки неандертальской ДНК были адаптивными по веской причине", - говорит Дмитрий Петров, эволюционный биолог из Стэнфордской школы гуманитарных наук. "Неандертальские гены дали нашим предкам, когда они покинули Африку, некоторую защиту от европейских вирусов".