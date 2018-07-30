Украинские археологи нашли странно разрисованный скелет возрастом 4500 лет

30 июля, 2018, 17:45

Украинско-польская команда археологов обнаружила кости молодой женщины, похороненные 4500 лет назад. Находка уникальна, поскольку скелет кто-то тщательно украсил черными узорами, прежде чем похоронить останки

Скелет нашли несколько лет назад во время раскопок у села Пороги на берегу Днестра, сообщает Science Alert.

"Когда мы фотографировали захоронение, наше внимание привлекли регулярные узоры, такие как параллельные линии, видимые на обоих локтевых сгибах", - сказал польский археолог Данута Юркевич из Института археологии Университета Адама Мицкевича в Познани.

"Сначала мы с осторожностью подошли к открытию - возможно, следы остались от животных", - добавил он.

Теперь же кости и узоры подверглись химическому анализу, который установил, что рисунки были сделаны другим человеком сознательно, используя черную субстанцию, похожую на древесную смолу.

Еще более интересным является тот факт, что процедура нанесения должна была происходить не просто после смерти девушки, но и после разложения тела - ее могила, возможно, была снова открыта, на кости нанесены узоры, а потом кто-то снова тщательно выложил кости в анатомическом порядке и тело снова похоронили.

"Удивительно, что процедура украшения костей должна была быть выполнена после смерти и процесса разложения тела. Это четко указано расположением украшений на поверхности костей и способом нанесения красителя", - сказал Юркевич.

По словам ученых, скелеты такого возраста с подобными метками никогда ранее не находили на территории Европы. Были подобные открытия, но они были истолкованы как остатки татуировок, поэтому эта находка считается уникальной.

Кем была эта женщина сказать трудно, но она, несомненно, играла важную роль в своей общине. Она принадлежала к племенам кочевников, у которых не было постоянных поселений, и, следовательно, они не оставили никаких зданий.

По себе кочевники оставляли лишь тысячи курганов, что свидетельствует о том, что погребальные практики были очень важны для их культуры. Интересно, что относительно немногие из этих курганов содержат останки женщин.

То, что кочевники через годы вернулись к погребению, доказывает высокое положение умершего в иерархии того времени.

"Покойник, чьи кости были покрыты узорами, должен быть важным членом сообщества", - подчеркивает Юркевич.

Исследования группы будет опубликовано в будущем выпуска Baltic-Pontic Studies , который будет доступен в августе.