Неандертальцы ходили прямо и дышали не так, как современные люди, - ученые
Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Международная команда исследователей реконструировала грудную клетку и верхнюю часть позвоночника неандертальца, который умер примерно 60 000 лет назад. Это один из наиболее полных неандертальских скелетов, обнаруженных на сегодняшний день известен как "Мойше". Его нашли в 1983 году в пещерах Кебара, что в Израиле.
Полученные данные показывают, что вопреки популярным "сгорбленным" изображением эти древние люди имели прямую походку, и в этом аспекте превосходили прямых предков современных людей - кроманьонцев.
"Неандертальцы тесно связаны с нами сложными культурными адаптациями, такими же, как у современных людей, но их физическая форма отличается от нас важными аспектами. Понимание их строения позволяет нам лучше понять наш собственный эволюционный путь", - говорит соавтор исследования Патрисия Крамер, антрополог из Вашингтонского университета.
Команда сосредоточила свои исследования на области тела, которая включает в себя грудную клетку, позвоночник и полость для сердца и легких. Этот регион имеет особое значение, поскольку он может сообщить нам о дыхание и равновесие данного вида.
"Это была кропотливая работа", - говорит Алон Бараш, преподаватель Университета Бар-Илан в Израиле. "Мы должны были провести сканирование каждого позвонка и всех фрагментов ребер отдельно, а потом собрать их в 3D".
Грудные клетки: слева-неандертальца, в центре - современного человека, справа сравнение грудных клеток.
"Различия между "ними" и "нами" бросаются в глаза", - уверяет Маркус Бастир из мадридского исторического музея.
Он пояснил, что у неандертальцев ребра со стороны спины сильно изогнутые, позвоночник как бы "утоплен" в грудную клетку - гораздо глубже, чем у современных людей. Позвоночный изгиб - там, где позвоночный столб соединяется с тазом, у неандертальцев, наоборот, не столь ярко выраженный.
"В силу этих анатомических особенностей наши вымершие братья были просто вынуждены держаться прямо", - добавляет ученый.
К тому же, у неандертальцев грудная клетка сильно расширилась в нижней части. Ребра при этом располагались более горизонтально, чем у людей. Это свидетельствует о том, что более широкая грудная клетка вмещала больше органов - например, легкие увеличенной емкости. Следовательно, неандертальцы дышали глубже, потребляя больше кислорода.
Также грудная клетка не расширялась при вдохе и не сжималась при выдохе. Неандертальцы вдыхали и выдыхали за счет диафрагмы. Такие особенности позволяли эффективнее использовать мышцы за счет врожденной способности потреблять больше кислорода.
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