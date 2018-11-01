Неандертальцы ходили прямо и дышали не так, как современные люди, - ученые

1 ноября, 2018, 12:20

Антропологи воссоздали грудную клетку неандертальца и выяснили, что они не ходили сгорбленными, а при дыхании больше полагались на диафрагму

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Международная команда исследователей реконструировала грудную клетку и верхнюю часть позвоночника неандертальца, который умер примерно 60 000 лет назад. Это один из наиболее полных неандертальских скелетов, обнаруженных на сегодняшний день известен как "Мойше". Его нашли в 1983 году в пещерах Кебара, что в Израиле.

Полученные данные показывают, что вопреки популярным "сгорбленным" изображением эти древние люди имели прямую походку, и в этом аспекте превосходили прямых предков современных людей - кроманьонцев.

"Неандертальцы тесно связаны с нами сложными культурными адаптациями, такими же, как у современных людей, но их физическая форма отличается от нас важными аспектами. Понимание их строения позволяет нам лучше понять наш собственный эволюционный путь", - говорит соавтор исследования Патрисия Крамер, антрополог из Вашингтонского университета.

Команда сосредоточила свои исследования на области тела, которая включает в себя грудную клетку, позвоночник и полость для сердца и легких. Этот регион имеет особое значение, поскольку он может сообщить нам о дыхание и равновесие данного вида.

"Это была кропотливая работа", - говорит Алон Бараш, преподаватель Университета Бар-Илан в Израиле. "Мы должны были провести сканирование каждого позвонка и всех фрагментов ребер отдельно, а потом собрать их в 3D".

Грудные клетки: слева-неандертальца, в центре - современного человека, справа сравнение грудных клеток.

"Различия между "ними" и "нами" бросаются в глаза", - уверяет Маркус Бастир из мадридского исторического музея.

Он пояснил, что у неандертальцев ребра со стороны спины сильно изогнутые, позвоночник как бы "утоплен" в грудную клетку - гораздо глубже, чем у современных людей. Позвоночный изгиб - там, где позвоночный столб соединяется с тазом, у неандертальцев, наоборот, не столь ярко выраженный.

"В силу этих анатомических особенностей наши вымершие братья были просто вынуждены держаться прямо", - добавляет ученый.

К тому же, у неандертальцев грудная клетка сильно расширилась в нижней части. Ребра при этом располагались более горизонтально, чем у людей. Это свидетельствует о том, что более широкая грудная клетка вмещала больше органов - например, легкие увеличенной емкости. Следовательно, неандертальцы дышали глубже, потребляя больше кислорода.

Также грудная клетка не расширялась при вдохе и не сжималась при выдохе. Неандертальцы вдыхали и выдыхали за счет диафрагмы. Такие особенности позволяли эффективнее использовать мышцы за счет врожденной способности потреблять больше кислорода.