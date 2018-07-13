Мумия, которой 5300 лет, рассказала ученым, чем питались древние люди

13 июля, 2018, 23:10

В 1991 году туристы в Восточно-Итальянских Альпах наткнулись на человеческое тело в снегу, и сначала считали, что оно принадлежит недавно умершему человеку

Как пишет Newsweek, позже анализ показал, что труп, который получил название "Ötzi the Iceman", был на самом деле самой старой хорошо сохранившейся мумией в Европе.

Открытие Ötzi, который умер около 5300 лет назад, пролило новый свет на жизнь европейцев медной эпохи. Сейчас ученые провели первый углубленный анализ желудка Айсмена, который был заполнен во время смерти, и раскрыли интригующие подробности про диету и пищевые привычки древних людей.

Результаты показали, желудок Ötzi содержал сырое мясо с козла и красных оленей, злаки, следы токсинов, и был очень жирным, что удивило ученых: около половины содержимого желудка были жировой тканью.

По словам исследователей, эта высокая доля .жира была неожиданной, хотя такая диета была бы полезной, учитывая суровый альпийский климат.

"Высокая и холодная среда особенно сложная для физиологии человека и требует оптимального питания, чтобы избежать быстрой потери энергии", - говорится в заявлении Альберта Зинько из EURAC. "Кажется, Айсмен прекрасно понимал, что жир является отличным источником энергии".

Мясо, вероятно, было съедено свежим или, возможно, даже было высушено перед употреблением, в соответствии с анализом.

Наличие в желудке листья папоротника было труднее объяснить, но исследователи считают, что Ötzi, возможно, страдал от кишечных проблем и употреблял листья как лекарство. Существует также вероятность того, что он использовал листья папоротника для обертывания пищи и нечаянно употреблял яд.

Исследователи долгое время не знали, где находится желудок Ötzi. Это связано с тем, что орган во время процесса мумификации двигался вверх, опустившись под ребрами, где обычно находятся легкие.

Недавно ученые нашли следы, оставленные билатеральными (двусторонне-симметричными) животными около 550 миллионов лет назад - и это древнейшие следы первых животных на Земле.