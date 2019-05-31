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Espreso.tvСпортТренер сборной Украины рассказал, чего не испугался на ЧМ-2019

Тренер сборной Украины рассказал, чего не испугался на ЧМ-2019


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира-2019 с 1 места

Цитирует тренера пресс-служба украинской ассоциации футбола.

"Я не побоялся изменить состав на 7 игроков. Все нормально. У нас нет второго состава сборной. В ней представлены лучшие игроки страны. Они молодцы, каждый каждого может заменить. Эти ребята хорошо отработали, претензий нет. Ротация должна быть. Без нее невозможно вытянуть такой турнир. Кроме того, у нас 6 желтых карточек, добавились еще, но с этим ситуация нормальная, никто 1/8 не пропускает ", - сказал Петраков.

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