Тренер сборной Украины рассказал, чего не испугался на ЧМ-2019

31 мая, 2019, 08:24

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира-2019 с 1 места

Цитирует тренера пресс-служба украинской ассоциации футбола.

"Я не побоялся изменить состав на 7 игроков. Все нормально. У нас нет второго состава сборной. В ней представлены лучшие игроки страны. Они молодцы, каждый каждого может заменить. Эти ребята хорошо отработали, претензий нет. Ротация должна быть. Без нее невозможно вытянуть такой турнир. Кроме того, у нас 6 желтых карточек, добавились еще, но с этим ситуация нормальная, никто 1/8 не пропускает ", - сказал Петраков.