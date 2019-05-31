Тренер сборной Украины рассказал, чего не испугался на ЧМ-2019
31 мая, 2019, 08:24
Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира-2019 с 1 места
Цитирует тренера пресс-служба украинской ассоциации футбола.
"Я не побоялся изменить состав на 7 игроков. Все нормально. У нас нет второго состава сборной. В ней представлены лучшие игроки страны. Они молодцы, каждый каждого может заменить. Эти ребята хорошо отработали, претензий нет. Ротация должна быть. Без нее невозможно вытянуть такой турнир. Кроме того, у нас 6 желтых карточек, добавились еще, но с этим ситуация нормальная, никто 1/8 не пропускает ", - сказал Петраков.
- Напомним, 30 мая сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе.
- 27 мая в ответном поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 победила Катар благодаря голу Дениса Попова.
- 27 мая, по итогам матчей в других группах, стало известно, что сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу.
- 24 мая в стартовом матче молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США .
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