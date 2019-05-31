Одесскую колонию из-за бунта законсервируют, - Минюст
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы в Facebook.
31 мая в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины состоялось заседание комиссии по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний, говорится в сообщении.
Отмечается, что в колонии содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и "дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения".
Отмечается, что во время бунта были повреждены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне, помещение оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности.
В непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин и помещение участка усиленного контроля, говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что, учитывая это, принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" путем консервации.
- Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии №51 , во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
- Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что заложниками были три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. По ее словам, бунт спровоцировали обыски заключенных .
- Во время бунта пострадали 5 работников .