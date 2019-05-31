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Espreso.tvОбществоОдесскую колонию из-за бунта законсервируют, - Минюст

Одесскую колонию из-за бунта законсервируют, - Минюст

Одесскую исправительную колонию №51 решили законсервировать из-за бунта заключенных и низкой заполняемости заключенными

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы в Facebook.

31 мая в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины состоялось заседание комиссии по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний, говорится в сообщении.

Отмечается, что в колонии содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и "дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения".

Отмечается, что во время бунта были повреждены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне, помещение оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности.

В непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин и помещение участка усиленного контроля, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что, учитывая это, принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" путем консервации.

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