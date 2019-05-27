В Одессе из-за пожара в колонии произошел массовый побег заключенных
Об этом сообщает местное издание "Думская" .
В частности, загорелось здание пенитенциарного учреждения. В издание есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.
Очевидцы сообщили о массовом бегстве, то есть не менее 15 заключенных сбежали в частном секторе.
Сейчас у учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ. Также в учреждение стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.
По состоянию на 11:47 сообщалось о задержании шестерых беглецов. Впрочем, по уточненным данным, задержанные не крестьяне, а "сочувствующие", пришедшие в колонию поддержать узников.
Заключенные из колонии сообщили, что спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовались. Причиной бунта является "ужасное качество питания".
По состоянию на 12:28 погибших нет, а информация о побеге и захвате заложников оказалась ложной.
Фото: "Думская"
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