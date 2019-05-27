В Одессе из-за пожара в колонии произошел массовый побег заключенных

27 мая, 2019, 12:06

В Одессе беспорядки произошли в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге

Об этом сообщает местное издание "Думская" .

В частности, загорелось здание пенитенциарного учреждения. В издание есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.

Очевидцы сообщили о массовом бегстве, то есть не менее 15 заключенных сбежали в частном секторе.

Сейчас у учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ. Также в учреждение стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

По состоянию на 11:47 сообщалось о задержании шестерых беглецов. Впрочем, по уточненным данным, задержанные не крестьяне, а "сочувствующие", пришедшие в колонию поддержать узников.

Заключенные из колонии сообщили, что спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовались. Причиной бунта является "ужасное качество питания".

По состоянию на 12:28 погибших нет, а информация о побеге и захвате заложников оказалась ложной.

Фото: "Думская"