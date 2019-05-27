Бунт в одесской колонии спровоцировали обыски заключенных, - Денисова
Об этом уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook .
Проведенные ранее обыски у заключенных и стали причиной бунта, что повлекло за собой пожар в колонии, говорится в сообщении.
"Сейчас вся информация о бунте и пожаре в колонии проверяется уполномоченным по правам человека", - отметила Денисова.
По ее словам, на месте происшествия работает представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко.
"Заложниками бунтарей стали трое медработников и трое охранников, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - написала омбудсмен.
Денисова добавила, что полиция взяла ситуацию под полный контроль, а заключенных распределили по локальным секторам.
Отмечается, что по словам представителя омбудсмена, правоохранители не нарушали права заключенных, а при подавлении тюремного восстания никто из них существенно не пострадал. Известно также, что пять нарушителей режима вывезли из колонии.
Денисова сообщила, что пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение спасателями.
- Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии, во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
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Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .