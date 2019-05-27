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Espreso.tvОбществоБунт в одесской колонии спровоцировали обыски заключенных, - Денисова

Бунт в одесской колонии спровоцировали обыски заключенных, - Денисова

Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила предварительную причину бунта в Южной исправительной колонии №51 в Одессе

Об этом уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook .

Проведенные ранее обыски у заключенных и стали причиной бунта, что повлекло за собой пожар в колонии, говорится в сообщении.

"Сейчас вся информация о бунте и пожаре в колонии проверяется уполномоченным по правам человека", - отметила Денисова.

По ее словам, на месте происшествия работает представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко.

"Заложниками бунтарей стали трое медработников и трое охранников, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - написала омбудсмен.

Денисова добавила, что полиция взяла ситуацию под полный контроль, а заключенных распределили по локальным секторам.

Отмечается, что по словам представителя омбудсмена, правоохранители не нарушали права заключенных, а при подавлении тюремного восстания никто из них существенно не пострадал. Известно также, что пять нарушителей режима вывезли из колонии.

Денисова сообщила, что пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение спасателями.

  • Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии, во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
  • Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .

     

 

 

 

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