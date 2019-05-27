Во время бунта в одесской колонии №51 пострадали пять работников

27 мая, 2019, 19:38

Во время бунта в Южной колонии №51 в Одессе пострадали пять работников исправительного учреждения

Об этом начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет написал в Facebook .

Установлено, что раненых и погибших среди осужденных нет. Среди работников исправительного учреждения пять человек обратились в медицинское учреждение, говорится в сообщении.

"Сейчас прекращены преступные намерения подстрекателей мятежа и начат осмотр места происшествия. По результатам установлено полное выгорание помещения дежурной части учреждения, задымление других близлежащих административных зданий и уничтожение специализированного пожарного автомобиля", - отметил Шайхет.

Отмечается, что правоохранителями начато досудебное расследование по ст. 392 УК Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).

Кроме того, события в колонии дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

"Побега из-под стражи в учреждении не допущено", - отметил начальник следственного управления.