Во время бунта в одесской колонии №51 пострадали пять работников
Об этом начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет написал в Facebook .
Установлено, что раненых и погибших среди осужденных нет. Среди работников исправительного учреждения пять человек обратились в медицинское учреждение, говорится в сообщении.
"Сейчас прекращены преступные намерения подстрекателей мятежа и начат осмотр места происшествия. По результатам установлено полное выгорание помещения дежурной части учреждения, задымление других близлежащих административных зданий и уничтожение специализированного пожарного автомобиля", - отметил Шайхет.
Отмечается, что правоохранителями начато досудебное расследование по ст. 392 УК Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).
Кроме того, события в колонии дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.
"Побега из-под стражи в учреждении не допущено", - отметил начальник следственного управления.
- Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии №51 , во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
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Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .
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Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что заложниками были три медработники и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии.