Бунт в одесской колонии состоялся по указанию "воров в законе", - Аброськин

27 мая, 2019, 15:14

По указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные пытались захватить админздание и устроили поджог

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата админздания и совершили поджог. Цель - дестабилизировать ситуацию...", - отметил Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Одессе беспорядки произошли в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.

В результате бунта пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что бунт в колонии спровоцировали обыски у заключенных.