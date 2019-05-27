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Espreso.tvОбществоБунт в одесской колонии состоялся по указанию "воров в законе", - Аброськин

Бунт в одесской колонии состоялся по указанию "воров в законе", - Аброськин


фото: dumskaya
По указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные пытались захватить админздание и устроили поджог

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата админздания и совершили поджог. Цель - дестабилизировать ситуацию...", - отметил Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Одессе беспорядки произошли в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.

В результате бунта пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что бунт в колонии спровоцировали обыски у заключенных.

 

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