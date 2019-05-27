Бунт в одесской колонии состоялся по указанию "воров в законе", - Аброськин
27 мая, 2019, 15:14
По указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные пытались захватить админздание и устроили поджог
Об этом первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.
"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата админздания и совершили поджог. Цель - дестабилизировать ситуацию...", - отметил Аброськин.
Ранее сообщалось, что в Одессе беспорядки произошли в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.
В результате бунта пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения.
Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что бунт в колонии спровоцировали обыски у заключенных.