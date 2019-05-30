Игрок "Челси" установил невероятное достижение по полученных титулах
Об этом сообщает Английская премьер-лига в twitter.
После победы в Лиге Европы с "Челси" 29 мая, вингер лондонского клуба Педро стал первым футболистом в истории, который выиграл за карьеру английскую премьер-лигу, чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Также 31-летний испанец - первый игрок, который забивал в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и в Суперкубке Европы, где он отличился в ворота "Шахтера".
Педро перешел в "Челси" из "Барселоны" в 2015 году. В нынешнем сезоне он в 52 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
He loves a trophy ... @ChelseaFC 's @ _Pedro17_ becomes the first ever player to win the Premier League, World Cup, Euros, Champions League & Europa League pic.twitter.com/gNyZ8z0RCO- Premier League (@premierleague) 29 мая 2019
- Напомним, 29 мая в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
- Главный тренер "Челси" Маурицио Сарре поделился мнением о победе над "Арсеналом" в финале Лиги Европы и рассказал о продолжении своей карьеры .
- Благодаря победе "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы "Динамо" не встретится в квалификации ЛЧ с французским "Лионом", который напрямую вышел в групповой этап турнира.
- Легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске .