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Espreso.tvСпортИгрок "Челси" установил невероятное достижение по полученных титулах

Игрок "Челси" установил невероятное достижение по полученных титулах


фото: REUTERS
Испанский полузащитник "Челси" Педро стал первым футболистом в истории, который выиграл все весомые международные титулы и чемпионат Англии

Об этом сообщает Английская премьер-лига в twitter.

После победы в Лиге Европы с "Челси" 29 мая, вингер лондонского клуба Педро стал первым футболистом в истории, который выиграл за карьеру английскую премьер-лигу, чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Также 31-летний испанец - первый игрок, который забивал в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и в Суперкубке Европы, где он отличился в ворота "Шахтера".

Педро перешел в "Челси" из "Барселоны" в 2015 году. В нынешнем сезоне он в 52 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

  • Напомним, 29 мая в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
  • Главный тренер "Челси" Маурицио Сарре поделился мнением о победе над "Арсеналом" в финале Лиги Европы и рассказал о продолжении своей карьеры .
  • Благодаря победе "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы "Динамо" не встретится в квалификации ЛЧ с французским "Лионом", который напрямую вышел в групповой этап турнира.
  • Легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске .
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