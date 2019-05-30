Блохина доставили на финал Лиги Европы в инвалидной коляске
30 мая, 2019, 09:47
Легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске
Об этом сообщают росЗМИ.
Экс-тренер сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин сильно хромал, поэтому воспользовался инвалидной коляской.
- Напомним, 29 апреля в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
- Благодаря победе "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы "Динамо" не встретится в квалификации ЛЧ с французским "Лионом", который напрямую вышел в групповой этап турнира.