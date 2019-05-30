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Espreso.tvСпортБлохина доставили на финал Лиги Европы в инвалидной коляске

Блохина доставили на финал Лиги Европы в инвалидной коляске


фото: The Independent
Легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске

Об этом сообщают росЗМИ.

Экс-тренер сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин сильно хромал, поэтому воспользовался инвалидной коляской.

  • Напомним, 29 апреля в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
  • Благодаря победе "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы "Динамо" не встретится в квалификации ЛЧ с французским "Лионом", который напрямую вышел в групповой этап турнира.
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