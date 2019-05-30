//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОтсеялся серьезный соперник "Динамо" на пути в группу Лиги чемпионов

Отсеялся серьезный соперник "Динамо" на пути в группу Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Победа "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы вывела французский "Лион", потенциальный соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, сразу в групповой этап турнира

Об этом сообщает Isport.

В случае победы "Арсенала" французский клуб начал бы еврокампанию с 3-го квалификационного раунда, поскольку "Арсенал" мог как победитель Лиги Европы получить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Однако теперь "Лион", который занял 3-е место в чемпионате Франции, согласно регламенту УЕФА, сыграет в основной стадии. Таким образом, вместо "Лиона" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют "Истанбул Башакшехир" (Турция) и ЛАСК (Австрия).

С другого раунда в квалификации стартуют четыре команды. Сеяными будут "Базель" (Швейцария) и "Олимпиакос" (Греция), а несеянными ПСВ (Нидерланды) и "Виктория" (Чехия). Два победителя выходят в следующий этап. В третьем раунде квалификации будут сформированы четыре пары. Динамо окажется в числе сеяных команд. Также преимущество при жеребьевке получат "Порту" (Португалия), а также победители пар второго раунда.

В числе несеяных будут "Брюгге" (Бельгия), "Истамбул", пожалуйста, а также "Краснодар" (Россия). Поскольку УЕФА разводит команды из Украины и России, то "Динамо" путь в групповой этап начнет поединком с одной из трех команд - "Брюгге" (Бельгия), "Истамбул" или ЛАСК.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

29 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать