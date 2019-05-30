Отсеялся серьезный соперник "Динамо" на пути в группу Лиги чемпионов

30 мая, 2019, 09:20

Победа "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы вывела французский "Лион", потенциальный соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, сразу в групповой этап турнира

Об этом сообщает Isport.

В случае победы "Арсенала" французский клуб начал бы еврокампанию с 3-го квалификационного раунда, поскольку "Арсенал" мог как победитель Лиги Европы получить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Однако теперь "Лион", который занял 3-е место в чемпионате Франции, согласно регламенту УЕФА, сыграет в основной стадии. Таким образом, вместо "Лиона" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют "Истанбул Башакшехир" (Турция) и ЛАСК (Австрия).

С другого раунда в квалификации стартуют четыре команды. Сеяными будут "Базель" (Швейцария) и "Олимпиакос" (Греция), а несеянными ПСВ (Нидерланды) и "Виктория" (Чехия). Два победителя выходят в следующий этап. В третьем раунде квалификации будут сформированы четыре пары. Динамо окажется в числе сеяных команд. Также преимущество при жеребьевке получат "Порту" (Португалия), а также победители пар второго раунда.

В числе несеяных будут "Брюгге" (Бельгия), "Истамбул", пожалуйста, а также "Краснодар" (Россия). Поскольку УЕФА разводит команды из Украины и России, то "Динамо" путь в групповой этап начнет поединком с одной из трех команд - "Брюгге" (Бельгия), "Истамбул" или ЛАСК.