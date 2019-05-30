Тренер "Челси" рассказал о победе в Лиге Европы и своем будущем

30 мая, 2019, 08:53

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарре поделился мнением о победе над "Арсеналом" в финале Лиги Европы и рассказал о продолжении своей карьеры

Слова итальянца приводит официальный сайт УЕФА .

"Я очень счастлив. Этот трофей очень важен для клуба. Чувствуем, что заслужили его. В январе и феврале у нас были трудности, но мы отреагировали, а в АПЛ это сделать непросто. В итоге мы закончили в зоне Лиги чемпионов, выиграли 12 матчей Лиги Европы, попали в финал Кубка лиги - мы это заслужили", - отметил Сарре.

По поводу своего будущего наставник сказал, что должен поговорить с клубом.

"Хочу понять, что я могу сделать для "Челси" и что "Челси" может сделать для меня. Я люблю премьер-лигу и мне повезло оказаться в "Челси", но в конце сезона надо сесть и поговорить. Я думаю, я заслужил остаться во главе команды, но моего мнения недостаточно", - подчеркнул тренер.

Для Сарре этот трофей стал первым в карьере.