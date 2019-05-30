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Espreso.tvСпортТренер "Арсенала" рассказал, с оптимизмом ли смотрит в будущее

Тренер "Арсенала" рассказал, с оптимизмом ли смотрит в будущее


фото: REUTERS
Главный тренер "Арсенал" Унаи Эмери после сокрушительного поражения в финале Лиги Европы с "Челси" рассказал о будущем команды

Цитирует слова Эмери BBC.

Поражение от "Челси" стало первым для Эмери в финалах Лиги Европы. До этого он трижды побеждал с "Севильей".

"Я с оптимизмом смотрю в будущее. У нас большая команда, и "Арсенал" - это большое имя в футбольном мире. Многие игроки хотели бы здесь выступать. В следующем сезоне нужно продолжать работу. Не знаю о трансферах на следующий год, но клуб работает. У нас много игроков, которым под силу совершенствоваться: много молодых футболистов", - сказал испанец.

  • Напомним, 29 апреля в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
  • Главный тренер "Челси" Маурицио Сарре поделился мнением о победе над "Арсеналом" в финале Лиги Европы и рассказал о продолжении своей карьеры.
    Благодаря победе "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы "Динамо" не встретится в квалификации ЛЧ с французским "Лионом", который напрямую вышел в групповой этап турнира.
  • Легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске .
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