Тренер "Арсенала" рассказал, с оптимизмом ли смотрит в будущее

30 мая, 2019, 10:15

Главный тренер "Арсенал" Унаи Эмери после сокрушительного поражения в финале Лиги Европы с "Челси" рассказал о будущем команды

Цитирует слова Эмери BBC.

Поражение от "Челси" стало первым для Эмери в финалах Лиги Европы. До этого он трижды побеждал с "Севильей".

"Я с оптимизмом смотрю в будущее. У нас большая команда, и "Арсенал" - это большое имя в футбольном мире. Многие игроки хотели бы здесь выступать. В следующем сезоне нужно продолжать работу. Не знаю о трансферах на следующий год, но клуб работает. У нас много игроков, которым под силу совершенствоваться: много молодых футболистов", - сказал испанец.