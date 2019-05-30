Тренер "Арсенала" рассказал, с оптимизмом ли смотрит в будущее
30 мая, 2019, 10:15
Главный тренер "Арсенал" Унаи Эмери после сокрушительного поражения в финале Лиги Европы с "Челси" рассказал о будущем команды
Цитирует слова Эмери BBC.
Поражение от "Челси" стало первым для Эмери в финалах Лиги Европы. До этого он трижды побеждал с "Севильей".
"Я с оптимизмом смотрю в будущее. У нас большая команда, и "Арсенал" - это большое имя в футбольном мире. Многие игроки хотели бы здесь выступать. В следующем сезоне нужно продолжать работу. Не знаю о трансферах на следующий год, но клуб работает. У нас много игроков, которым под силу совершенствоваться: много молодых футболистов", - сказал испанец.
- Напомним, 29 апреля в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
- Главный тренер "Челси" Маурицио Сарре поделился мнением о победе над "Арсеналом" в финале Лиги Европы и рассказал о продолжении своей карьеры.
Благодаря победе "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы "Динамо" не встретится в квалификации ЛЧ с французским "Лионом", который напрямую вышел в групповой этап турнира.
- Легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске .