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Espreso.tvОбществоРФ "по-своему" вернет военнопленных моряков, - Зеркаль

РФ "по-своему" вернет военнопленных моряков, - Зеркаль


фото: reuters
Любым способом, не связанным с решением Морского трибунала, Россия вернет Украине судна и 24 военнопленных моряков

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире одного из телеканалов.

"Я уверена, что россияне достаточно скоро своим способом, который никак не будет связан с решением Трибунала, вернут наших моряков. Они будут это представлять как собственное решение, как волю Владимира Владимировича и, думаю, что так, как было в другом деле, которое касается «Гринписа» и корабля, который называется Arktic Sunrise, они также делали вид, что они не выполняют решение Трибунала, но они выполнили все и даже оплатили компенсацию", - сказала Зеркаль.

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