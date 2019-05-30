РФ "по-своему" вернет военнопленных моряков, - Зеркаль

30 мая, 2019, 12:22

Любым способом, не связанным с решением Морского трибунала, Россия вернет Украине судна и 24 военнопленных моряков

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире одного из телеканалов.

"Я уверена, что россияне достаточно скоро своим способом, который никак не будет связан с решением Трибунала, вернут наших моряков. Они будут это представлять как собственное решение, как волю Владимира Владимировича и, думаю, что так, как было в другом деле, которое касается «Гринписа» и корабля, который называется Arktic Sunrise, они также делали вид, что они не выполняют решение Трибунала, но они выполнили все и даже оплатили компенсацию", - сказала Зеркаль.