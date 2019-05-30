Одесскую колонию хотят законсервировать после бунта

30 мая, 2019, 18:07

После бунта Одесскую колонию №51 планируют законсервировать

Об этом сообщил начальник южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Александр Малахов, передает Радио Свобода.

"Нами действительно поданы на рассмотрение комиссии Министерства юстиции материалы по консервации 51-го учреждения. Из-за этих событий, которые случились, есть невозможность ее функционирования и в настоящее время мы ждем результатов рассмотрения этого вопроса в Министерстве юстиции", - заявил Малахов.

По предварительной информации, пострадали дежурная часть и служебные кабинеты администрации, разрушены участок пассивного контроля и банно-прачечные комплексы, а также отдельные части отделений учреждения.

После консервации заключенных планируют распределить по другим тюрьмах южного региона, в частности в 83-ю, 72-ю и 10-ю, а также, возможно, отправить в другие регионы.