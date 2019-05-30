Легендарный голкипер не сдержал слез после финала Лиги Европы
Эмоции Чеха передал Football on BT Sport в twitter.
После матча голкипер рассказал, что легко сказать, что "Арсенал" остался ни с чем, проиграв финал и кубок.
"Могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Мне хотелось поднять кубок, сесть и подумать. До 30 мая я все еще игрок "Арсенала" и не буду принимать никаких решений", - цитирует 37-летнего Чеха официальный сайт УЕФА .
"Челси" уже предложил вратарю должность спортивного директора.
"I'm proud of myself. I am proud of the way I played today."- Football on BT Sport (@btsportfootball) 29 мая 2019 г.
"I have done everything so I can look back and I have no regrets."
An emotional Petr Cech addresses Arsenal supporters after playing his final match. pic.twitter.com/k8lru9uw8d
- Напомним, 29 мая в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
- Главный тренер "Челси" Маурицио Сарре поделился мнением о победе над "Арсеналом" в финале Лиги Европы и рассказал о продолжении своей карьеры .
- Благодаря победе "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы "Динамо" не встретится в квалификации ЛЧ с французским "Лионом", который напрямую вышел в групповой этап турнира.
- Легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске .
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