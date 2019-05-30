Легендарный голкипер не сдержал слез после финала Лиги Европы

30 мая, 2019, 12:19

Голкипер "Арсенала" и экс-вратарь "Челси" Петр Чех, для которого финал Лиги Европы в Баку стал последним матчем в карьере, расплакался после игры

Эмоции Чеха передал Football on BT Sport в twitter.

После матча голкипер рассказал, что легко сказать, что "Арсенал" остался ни с чем, проиграв финал и кубок.

"Могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Мне хотелось поднять кубок, сесть и подумать. До 30 мая я все еще игрок "Арсенала" и не буду принимать никаких решений", - цитирует 37-летнего Чеха официальный сайт УЕФА .

"Челси" уже предложил вратарю должность спортивного директора.

"I'm proud of myself. I am proud of the way I played today."



"I have done everything so I can look back and I have no regrets."



An emotional Petr Cech addresses Arsenal supporters after playing his final match. pic.twitter.com/k8lru9uw8d - Football on BT Sport (@btsportfootball) 29 мая 2019 г.