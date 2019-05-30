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Espreso.tvСпортЛегендарный голкипер не сдержал слез после финала Лиги Европы

Легендарный голкипер не сдержал слез после финала Лиги Европы


фото: uefa.com
Голкипер "Арсенала" и экс-вратарь "Челси" Петр Чех, для которого финал Лиги Европы в Баку стал последним матчем в карьере, расплакался после игры

Эмоции Чеха передал Football on BT Sport в twitter.

После матча голкипер рассказал, что легко сказать, что "Арсенал" остался ни с чем, проиграв финал и кубок.

"Могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Мне хотелось поднять кубок, сесть и подумать. До 30 мая я все еще игрок "Арсенала" и не буду принимать никаких решений", - цитирует 37-летнего Чеха официальный сайт УЕФА .

"Челси" уже предложил вратарю должность спортивного директора.

  • Напомним, 29 мая в Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
  • Главный тренер "Челси" Маурицио Сарре поделился мнением о победе над "Арсеналом" в финале Лиги Европы и рассказал о продолжении своей карьеры .
  • Благодаря победе "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы "Динамо" не встретится в квалификации ЛЧ с французским "Лионом", который напрямую вышел в групповой этап турнира.
  • Легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске .
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