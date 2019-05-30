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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа вертолета Ми-8: на Львовщине объявили траур

Авиакатастрофа вертолета Ми-8: на Львовщине объявили траур


фото: press-centr
Во Львовской области 30 мая объявили День траура в связи с катастрофой военного вертолета Ми-8, в которой погибли четверо членов экипажа

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Местные власти области рекомендуют воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, на зданиях госучреждений приспустили государственные флаги.

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