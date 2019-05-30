Авиакатастрофа вертолета Ми-8: на Львовщине объявили траур
30 мая, 2019, 15:56
Во Львовской области 30 мая объявили День траура в связи с катастрофой военного вертолета Ми-8, в которой погибли четверо членов экипажа
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Местные власти области рекомендуют воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, на зданиях госучреждений приспустили государственные флаги.
- 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды, Львовская область), среди них - командир 16-й бригады армейской авиации.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.
- Позже появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8.