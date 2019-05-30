Появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8
30 мая, 2019, 11:32
В сети появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8 в Ривненской области
Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований.
На фото видно, что после падения вертолет загорелся.
Как отмечает "РБК-Украина", в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что самолет разбился около 23:50, а пожар был ликвидирован в 01:02. К тушению всего привлекались 54 человека и 10 единиц техники.
Ранее Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.
- Напомним, что 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета возле деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды, Львовская область), среди них - командир 16-й бригады армейской авиации.