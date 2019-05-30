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Espreso.tvОбществоПоявились фото с места катастрофы вертолета Ми-8

Появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8

В сети появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8 в Ривненской области

Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований.

На фото видно, что после падения вертолет загорелся.

Как отмечает "РБК-Украина", в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что самолет разбился около 23:50, а пожар был ликвидирован в 01:02. К тушению всего привлекались 54 человека и 10 единиц техники.

Ранее Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.

  • Напомним, что 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета возле деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды, Львовская область), среди них - командир 16-й бригады армейской авиации.
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