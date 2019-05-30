30 мая, 2019, 11:32

В сети появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8 в Ривненской области

Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований.

На фото видно, что после падения вертолет загорелся.

Как отмечает "РБК-Украина", в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что самолет разбился около 23:50, а пожар был ликвидирован в 01:02. К тушению всего привлекались 54 человека и 10 единиц техники.

Ранее Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.