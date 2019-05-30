"Не доброе утро". Зеленский соболезнует родным погибших на Ривненщине летчиков ВСУ
30 мая, 2019, 08:32
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших на Ривненщине летчиков Вооруженных сил Украины
Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.
"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ривненщине. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.
Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ривненщине. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 30 мая 2019 г.
- В результате авиакатастрофы в Ривненской погибли четыре члена экипажа вертолета Ми-8, среди них - командир 16-й бригады армейской авиации.