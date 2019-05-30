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Espreso.tvОбщество"Не доброе утро". Зеленский соболезнует родным погибших на Ривненщине летчиков ВСУ

"Не доброе утро". Зеленский соболезнует родным погибших на Ривненщине летчиков ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших на Ривненщине летчиков Вооруженных сил Украины

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ривненщине. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

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