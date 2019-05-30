На Ривненщине разбился вертолет ВСУ, четверо погибших

30 мая, 2019, 07:17

Вследствие авиакатастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вертолета Ми-8, среди них - командир 16-й бригады армейской авиации

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

29 мая в 23.27 во время тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8.

В результате авиакатастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск (Броды Львовской области).

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ривненской области.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС, проводятся следственно-оперативные действия.

Причины авиационной катастрофы выясняются. Руководство Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.