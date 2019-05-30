На Ривненщине разбился вертолет ВСУ, четверо погибших
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
29 мая в 23.27 во время тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8.
В результате авиакатастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск (Броды Львовской области).
Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ривненской области.
На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС, проводятся следственно-оперативные действия.
Причины авиационной катастрофы выясняются. Руководство Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.