Авария вертолета Ми-8: тела всех погибших военных нашли
30 мая, 2019, 16:40
Нашли тела четырех погибших в результате авиакатастрофы
Об этом сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск ВСУ Михаил Шур, передает Интерфакс-Украина.
"Нашли, да, (тела, - ред.) всех четырех. Дальше медицина разбирается, что делать с ними", - сообщил он.
Также отмечается, что поиски погибших начались на рассвете в четверг.
- 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды, Львовская область), среди них - командир 16-й бригады армейской авиации.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.
- Позже появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8.
Читайте также
-
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски