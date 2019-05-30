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Espreso.tvОбществоАвария вертолета Ми-8: тела всех погибших военных нашли

Авария вертолета Ми-8: тела всех погибших военных нашли

Нашли тела четырех погибших в результате авиакатастрофы

Об этом сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск ВСУ Михаил Шур, передает Интерфакс-Украина.

"Нашли, да, (тела, - ред.) всех четырех. Дальше медицина разбирается, что делать с ними", - сообщил он.

Также отмечается, что поиски погибших начались на рассвете в четверг.

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