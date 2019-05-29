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Espreso.tvОбществоСуд отказался признать назначение Богдана главой АП незаконным

Суд отказался признать назначение Богдана главой АП незаконным

Верховный суд отказался открыть производство по иску о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда .

Право на обжалование назначения Андрея Богдана имеет только сам Богдан и лицо, права, свободы и интересы которого это назначение может касаться непосредственно, говорится в сообщении.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - заявили в Верховном суде.

Отмечается, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 170 КАС Украины судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

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