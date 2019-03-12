"Реал" предложил 115 млн евро за лидера "Челси"

12 марта, 2019, 15:15

Мадридский "Реал" готов выложить 115 млн евро за лидера "Челси" бельгийца Эдена Азара

Об этом сообщает Goal.

Полузащитник "Челси" Эден Азар вновь попал в сферу интересов "Реала". Мадридский клуб сделал новое предложение о покупке бельгийца за 115 млн евро.

В переходе Азара заинтересован лично Зинедин Зидан, 11 марта сменивший на посту главного тренера "Реала" Сантьяго Солари.

28-летний полузащитник в нынешнем сезоне сыграл за "Челси" 38 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.