"Реал" предложил 115 млн евро за лидера "Челси"
12 марта, 2019, 15:15
Мадридский "Реал" готов выложить 115 млн евро за лидера "Челси" бельгийца Эдена Азара
Об этом сообщает Goal.
Полузащитник "Челси" Эден Азар вновь попал в сферу интересов "Реала". Мадридский клуб сделал новое предложение о покупке бельгийца за 115 млн евро.
В переходе Азара заинтересован лично Зинедин Зидан, 11 марта сменивший на посту главного тренера "Реала" Сантьяго Солари.
28-летний полузащитник в нынешнем сезоне сыграл за "Челси" 38 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
- 11 марта Зинедин Зидан был назначен главным тренером мадридского "Реала".
- Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал новому главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану приобрести двух самых дорогих футболистов мира - Килиана Мбаппе и Неймара.
- Зинедин Зидан убедил бразильского защитника Марсело не оставлять мадридский клуб летом.
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