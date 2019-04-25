"Реал" обольщает Азара фантастической зарплатой

25 апреля, 2019, 15:39

Мадридский "Реал" предложил полузащитнику "Челси" Эдену Азару огромные финансовые условия контракта

Об этом сообщает Daily Mail.

Бельгийцу предложили заключить соглашение с зарплатой в размере 400 тыс. фунтов в неделю (около 462 тыс. евро). При этом отмечается, что лондонский клуб готов отпустить 28-летнего игрока, если "Реал" заплатит за него 100 млн фунтов (более 115 млн евро).

Эден Азар перешел в "Челси" летом 2012 года из "Лилля". За него англичане заплатили 35 млн евро. В нынешнем сезоне на клубном уровне хавбек принял участие в 45 матчах, отметился 19 результативными ударами и 12 голевыми передачами. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2020 года.