"Реал" обольщает Азара фантастической зарплатой
25 апреля, 2019, 15:39
Мадридский "Реал" предложил полузащитнику "Челси" Эдену Азару огромные финансовые условия контракта
Об этом сообщает Daily Mail.
Бельгийцу предложили заключить соглашение с зарплатой в размере 400 тыс. фунтов в неделю (около 462 тыс. евро). При этом отмечается, что лондонский клуб готов отпустить 28-летнего игрока, если "Реал" заплатит за него 100 млн фунтов (более 115 млн евро).
Эден Азар перешел в "Челси" летом 2012 года из "Лилля". За него англичане заплатили 35 млн евро. В нынешнем сезоне на клубном уровне хавбек принял участие в 45 матчах, отметился 19 результативными ударами и 12 голевыми передачами. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2020 года.
- 9 апреля полузащитник "Челси" Эден Азар оформил дубль в 33 туре АПЛ с "Вест Хэмом" и прокомментировал свой возможный переход в "Реал".
- "Челси" хочет от мадридского "Реала" более 100 млн евро за бельгийского полузащитника Эдена Азара.
- Бельгийский футболист "Челси" Эден Азар согласовал с испанским "Реалом" условия личного контракта.
- Мадридский "Реал" готов выложить 115 млн евро за лидера "Челси" бельгийца Эдена Азара.
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