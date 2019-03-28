Лидер "Челси" договорился о контракте с "Реалом"
28 марта, 2019, 10:55
Бельгийский футболист "Челси" Эден Азар согласовал с испанским "Реалом" условия личного контракта
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
По информации источника, 28-летний игрок и мадридский клуб достигли согласия об условиях личного контракта. В "Реале" бельгиец будет получать 15 млн евро в год без учета бонусов. Чтобы осуществить трансфер, который оценивается в 90-100 млн евро, мадридцам осталось согласовать переход футболиста из "Челси".
В нынешнем сезоне Азар сыграл за "Челси" 39 матчей. В них бельгиец забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
В "Челси" Эден Азар перешел летом 2012 года из французского "Лилля". За него лондонцы заплатили 35 млн евро. В составе сборной Бельгии вингер сыграл 100 матчей и забил 30 мячей.
- 12 марта стало известно, что мадридский "Реал" готов выложить 115 млн евро за лидера "Челси" бельгийца Эдена Азара.
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