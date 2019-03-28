Лидер "Челси" договорился о контракте с "Реалом"

28 марта, 2019, 10:55

Бельгийский футболист "Челси" Эден Азар согласовал с испанским "Реалом" условия личного контракта

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

По информации источника, 28-летний игрок и мадридский клуб достигли согласия об условиях личного контракта. В "Реале" бельгиец будет получать 15 млн евро в год без учета бонусов. Чтобы осуществить трансфер, который оценивается в 90-100 млн евро, мадридцам осталось согласовать переход футболиста из "Челси".

В нынешнем сезоне Азар сыграл за "Челси" 39 матчей. В них бельгиец забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

В "Челси" Эден Азар перешел летом 2012 года из французского "Лилля". За него лондонцы заплатили 35 млн евро. В составе сборной Бельгии вингер сыграл 100 матчей и забил 30 мячей.