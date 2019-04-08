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"Челси" просит у "Реала" более 100 млн евро за лидера команды


фото: Reuters
Лондонский "Челси" хочет от мадридского "Реала" более 100 млн евро за бельгийского полузащитника Эдена Азара

Об этом сообщает The Telegraph .

"Реал" не прекращает попыток приобрести полузащитника "Челси" Эдена Азара. На этой неделе состоится очередной раунд переговоров, при этом мадридцы хотят успеть оформить трансфер 28-летнего бельгийца до конца сезона.

"Реал" готов заплатить за Азара не более 85 млн фунтов (100 млн евро), тогда как "Челси" просит более 100 млн фунтов (116 млн евро).

Соглашение Азара с "Челси" рассчитано до лета 2020 года.

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