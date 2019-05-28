Волкер заявил, что нет "никаких сил", которые заставят РФ освободить украинских моряков

28 мая, 2019, 17:10

США призывают Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву

Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Интерфакс-Украина.

"Мы полностью поддерживаем решение трибунала, и Россия не имеет никаких законных оснований в дальнейшем удерживать этих моряков", - заявил он.

Посол напомнил, что украинских моряков "незаконно атаковали в международных водах, затем их незаконно перевезли в Россию".

"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их в России. Мы призываем (Россию, - ред.) немедленно их освободить", - подчеркнул он.

При этом он констатировал, что Россия не намерена выполнять это решение трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.