Волкер заявил, что нет "никаких сил", которые заставят РФ освободить украинских моряков
Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Интерфакс-Украина.
"Мы полностью поддерживаем решение трибунала, и Россия не имеет никаких законных оснований в дальнейшем удерживать этих моряков", - заявил он.
Посол напомнил, что украинских моряков "незаконно атаковали в международных водах, затем их незаконно перевезли в Россию".
"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их в России. Мы призываем (Россию, - ред.) немедленно их освободить", - подчеркнул он.
При этом он констатировал, что Россия не намерена выполнять это решение трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.
- Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной.
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