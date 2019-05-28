Во время бунта в одесской колонии пострадали 13 работников
Об этом заявил главный врач городской больницы №11 Николай Турчин, сообщает Громадское.
Все 13 пациентов - сотрудники исправительных учреждений, большинство из них являются работниками колонии №51, но есть работники и другой колонии - №14, которая расположена рядом, говорится в сообщении.
По словам врачей, состояние пациентов - стабильное, их жизни ничего не угрожает.
"Одиннадцать отправили на амбулаторное лечение, двоих - госпитализировали. Один из них получил перелом основания черепа, другой - рану головы и закрытую черепно-мозговую травму", - отметил главврач.
По данным больницы, четверо получили сотрясение мозга. Первых пострадавших доставили в медучреждение около часа дня.
О пострадавших заключенных информации нет, говорится в сообщении.
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