Во время бунта в одесской колонии пострадали 13 работников

28 мая, 2019, 15:10

В результате столкновений в одесской колонии №51 различные травмы и повреждения получили 13 человек

Об этом заявил главный врач городской больницы №11 Николай Турчин, сообщает Громадское.

Все 13 пациентов - сотрудники исправительных учреждений, большинство из них являются работниками колонии №51, но есть работники и другой колонии - №14, которая расположена рядом, говорится в сообщении.

По словам врачей, состояние пациентов - стабильное, их жизни ничего не угрожает.

"Одиннадцать отправили на амбулаторное лечение, двоих - госпитализировали. Один из них получил перелом основания черепа, другой - рану головы и закрытую черепно-мозговую травму", - отметил главврач.

По данным больницы, четверо получили сотрясение мозга. Первых пострадавших доставили в медучреждение около часа дня.

О пострадавших заключенных информации нет, говорится в сообщении.