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Espreso.tvОбществоВо время бунта в одесской колонии пострадали 13 работников

Во время бунта в одесской колонии пострадали 13 работников

В результате столкновений в одесской колонии №51 различные травмы и повреждения получили 13 человек

Об этом заявил главный врач городской больницы №11 Николай Турчин, сообщает Громадское.

Все 13 пациентов - сотрудники исправительных учреждений, большинство из них являются работниками колонии №51, но есть работники и другой колонии - №14, которая расположена рядом, говорится в сообщении.

По словам врачей, состояние пациентов - стабильное, их жизни ничего не угрожает.

"Одиннадцать отправили на амбулаторное лечение, двоих - госпитализировали. Один из них получил перелом основания черепа, другой - рану головы и закрытую черепно-мозговую травму", - отметил главврач.

По данным больницы, четверо получили сотрясение мозга. Первых пострадавших доставили в медучреждение около часа дня.

О пострадавших заключенных информации нет, говорится в сообщении.

  • Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии , во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
  • Первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .
  • Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что бунт в Южной исправительной колонии №51 спровоцировали обыски заключенных .
  • 28 мая в Южной исправительной колонии № 51 заявили о введении особого режима : усилена охрана и надзор за осужденными, отменены свидания заключенных с родственниками.

 

 

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