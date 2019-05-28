//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ одесской колонии после беспорядков ввели особый режим

В одесской колонии после беспорядков ввели особый режим

В Южной исправительной колонии № 51 в Одессе, где 27 мая узники устроили бунт, введен режим особых условий

Об этом сообщает пресс-служба колонии в Facebook .

С 28 мая в одесской колонии в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, говорится в сообщении.

Отмечается, что в колонии усиленно охрана и надзор за осужденными. Кроме того, будут осуществляться другие дополнительные режимные мероприятия.

В пресс-службе отмечают, что на период введения особого режима в колонии временно отменены свидания с осужденными, их посещение родственниками или иными лицами, а также прекращено посещение учреждения представителями средств массовой информации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать