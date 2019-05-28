В одесской колонии после беспорядков ввели особый режим

28 мая, 2019, 14:14

В Южной исправительной колонии № 51 в Одессе, где 27 мая узники устроили бунт, введен режим особых условий

Об этом сообщает пресс-служба колонии в Facebook .

С 28 мая в одесской колонии в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, говорится в сообщении.

Отмечается, что в колонии усиленно охрана и надзор за осужденными. Кроме того, будут осуществляться другие дополнительные режимные мероприятия.

В пресс-службе отмечают, что на период введения особого режима в колонии временно отменены свидания с осужденными, их посещение родственниками или иными лицами, а также прекращено посещение учреждения представителями средств массовой информации.