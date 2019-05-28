В одесской колонии после беспорядков ввели особый режим
28 мая, 2019, 14:14
В Южной исправительной колонии № 51 в Одессе, где 27 мая узники устроили бунт, введен режим особых условий
Об этом сообщает пресс-служба колонии в Facebook .
С 28 мая в одесской колонии в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, говорится в сообщении.
Отмечается, что в колонии усиленно охрана и надзор за осужденными. Кроме того, будут осуществляться другие дополнительные режимные мероприятия.
В пресс-службе отмечают, что на период введения особого режима в колонии временно отменены свидания с осужденными, их посещение родственниками или иными лицами, а также прекращено посещение учреждения представителями средств массовой информации.
- Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии , во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
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Первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .
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Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что бунт в Южной исправительной колонии №51 спровоцировали обыски заключенных .
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