Бунт в одесской колонии: ГБР расследует служебную халатность работников
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительным данным, к бунту привели плохие условия содержания осужденных и низкое качество продуктов питания. Об этих недостатках неоднократно сообщали администрации пенитенциарного заведения, однако никакого улучшения условий проживания осужденные не почувствовали. Это привело к бунту осужденных, вследствие чего вспыхнул пожар. Огонь повредил здание учреждения, пожарную технику и другое имущество.
Следователи усматривают в действиях работников колонии и других правоохранительных органов признаки преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Санкция по этой статье предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и со штрафом от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
- Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии №51 , во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
- Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что заложниками были три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. По ее словам, бунт спровоцировали обыски заключенных .
- Во время бунта пострадали 5 работников .