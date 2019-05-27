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Espreso.tvОбществоБунт в одесской колонии: ГБР расследует служебную халатность работников

Бунт в одесской колонии: ГБР расследует служебную халатность работников

Из-за бунта осужденных в Южной исправительной колонии №51 в Одессе следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников госучреждения

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, к бунту привели плохие условия содержания осужденных и низкое качество продуктов питания. Об этих недостатках неоднократно сообщали администрации пенитенциарного заведения, однако никакого улучшения условий проживания осужденные не почувствовали. Это привело к бунту осужденных, вследствие чего вспыхнул пожар. Огонь повредил здание учреждения, пожарную технику и другое имущество.

Следователи усматривают в действиях работников колонии и других правоохранительных органов признаки преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Санкция по этой статье предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и со штрафом от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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