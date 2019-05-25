Россия отреагировала на решение Международного трибунала ООН
Об этом говорится в заявлении МСЗ России.
В МИД России заявили, что во время принятия конвенции ООН по морскому праву Россия и Украина прописали исключения, которые делают невозможным применение предусмотренных ею процедур для разрешения споров вроде схватки в Керченском проливе.
"На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе дальнейшего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, об отсутствии у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при соблюдение требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так в дальнейшем", - говорится в заявлении.
- 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержаны военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной.
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