Россия отреагировала на решение Международного трибунала ООН

25 мая, 2019, 17:10

Министерство иностранных дел России отреагировало на решение Международного трибунала ООН по морскому праву с требованием освободить украинских моряков

Об этом говорится в заявлении МСЗ России.

В МИД России заявили, что во время принятия конвенции ООН по морскому праву Россия и Украина прописали исключения, которые делают невозможным применение предусмотренных ею процедур для разрешения споров вроде схватки в Керченском проливе.

"На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе дальнейшего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, об отсутствии у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при соблюдение требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так в дальнейшем", - говорится в заявлении.