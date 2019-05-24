На снимках телескопа Keppler обнаружили 18 новых экзопланет. Какие они

24 мая, 2019, 10:57

Искусственный интеллект обнаружил на снимках телескопа Keppler, сделанных с 2014 по 2018 годы, 18 новых экзопланет размером с Землю

Об этом пишет New Atlas.

Исследователи из Университета Макса Планка загрузили фотографии, снятые телескопом Keppler, в нейросеть, а потом научили ее анализа по методу транзита.

Метод транзитной фотометрии - способ выявления экзопланет, который основан на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды. То есть, когда планета проходит диском своей звезды, она закрывает от наблюдателя часть ее излучения.

Это позволяет фиксировать небольшие "провалы" в свечении звезд. Частота провалов означает , как быстро планета вращается вокруг своей звезды, а количество заблокированного света говорит о размере дальнего тела. В сочетании с методом Доплера ученые могут говорить о плотности экзопланет, и наличие и состав атмосферы.

Самая маленькая из обнаруженных с помощью искусственного интеллекта экзопланет имеет размер всего около двух третей от Земли, что делает ее второй маленькой экзопланеты, обнаруженной на сегодняшний день. Два других тела также меньше Земли, в то время как остальные 15 примерно в два раза больше нашей планеты.