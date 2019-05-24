Хомчак заявил, что против переговоров с боевиками на Донбассе

24 мая, 2019, 12:55

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сила Украины Руслан Хомчак выступил против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

У него спросили, каким образом он относится к возможности переговоров с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Я против всяких переговоров, я военный человек", - ответил Хомчак.



"Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я имею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями ", - добавил он.