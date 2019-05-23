Зеленский хочет услышать, что думают люди о возможных переговорах с Россией
Об этом заявил президент во время встречи с общественными активистами, состоявшейся в АП, передает сайт президента.
"Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества. Мы должны слышать каждого человека. Это нормальный разговор с людьми", - подчеркнул Зеленский.
В то же время участники встречи отметили, что в таком случае целесообразнее это называть не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.
Напомним, что 21 мая глава Администрации Президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ .
В то же время Зеленский возразил возможность ведения переговоров с Россией.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса