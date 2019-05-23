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Espreso.tvОбществоЗеленский хочет услышать, что думают люди о возможных переговорах с Россией

Зеленский хочет услышать, что думают люди о возможных переговорах с Россией


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский хочет узнать мнение общества о заключении мирных договоренностей с РФ

Об этом заявил президент во время встречи с общественными активистами, состоявшейся в АП, передает сайт президента.

"Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества. Мы должны слышать каждого человека. Это нормальный разговор с людьми", - подчеркнул Зеленский.

В то же время участники встречи отметили, что в таком случае целесообразнее это называть не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Напомним, что 21 мая глава Администрации Президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ .

В то же время Зеленский возразил возможность ведения переговоров с Россией.

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